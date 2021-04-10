الصحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن فحص كورونا

غزة/سما/

قال عميد مشتهى مدير عام المختبرات بوزارة الصحة بغزة اليوم السبت 10/4/2021 ، ان المختبرات تقوم خلال هذة الايام بإجراء فحوصات للمصابين بكورونا والمخالطين من 4000 الى 5000 فحص يومي .

وقال مشتهى خلال تصريحات لصوت الاقصى ان المختبرات ادخلت فحص جديد يتم إجراءه خلال 15 دقيقة حيث تم توزيعه على مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في قطاع غزة ، وعيادات الأونروا .

وبين ان الفحص الجديد يعطي نتائج دقيقة ويخفف الضغط على المختبر المركزي بعيادة الرمال ، موضحاً ان هذا الفحص يجري بالتزامن الـ PCR ، وهو الفحص الذي يتم اجراءه منذ بداية فيروس كورونا .

واشار الى ان المختبرات لا تعاني من اي ضغوطات خلال العمل هذة الايام ، والعمل اصبح أخف وطأة من السابق .

وبشأن الفرق بين فحص الـ PCR "والفحص الجديد ، ان الفحص الاول يكون دورتين ، صباحية ومسائية ويقتصر عملها على المخالطين ، اما الفحص السريع فيكون لكافة المشتبه إصابتهم بالمرض والذين يعانون من الاعراض .

وقال في ظل ارتفاع الاصابات "كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكسر المنحنى الوبائي ، مطالباً الجميع ان يقف عند مسؤلياته .