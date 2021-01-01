ماني وفيرمينو مُنزعجان من أنانية محمد صلاح

وكالات / سما /

يشعر ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، لاعبا ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح يتعمد عدم التمرير لهما في الثلث الأخير من الملعب، وأنه صاحب الأفضلية داخل الفريق.

ويعيش الثلاثي ماني ومحمد صلاح وفيرمينو فترة صعبة، حيث تراجع مستواهم التهديفي هذا الموسم، وظهر ذلك جلياً ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن النجم المصري سجل هدفاً في تلك المواجهة.

وبحسب صحيفة “إل بايس” الإسبانية، فإن ماني وفيرمينو يشعران أنهما يقودان الفريق ويعتقدان أن محمد صلاح لديه نوع من الغطرسة والتميّز، وهما يؤمنان أيضاً بأن اللاعب المصري لا يقوم بأي عمل بدون الكرة.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن ساديو ماني وروبرتو فيرمينو تكاسلا عن القيام بالأعمال الدفاعية مؤخراً، لأنهما يعتقدان أن يورجن كلوب لا يكلف محمد صلاح بأي واجبات دفاعية.

وألمحت الصحيفة المذكورة، إلى أن ليفربول يُخطط لبيع أحد الثلاثي الهجومي، خاصةً وأن محمد صلاح مطلوب في ريال مدريد وبرشلونة، فيما يحظى ساديو ماني باهتمام عدة أندية أخرى، على رأسها توتنهام هوتسبير.