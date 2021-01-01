"كنائس من أجل السلام" تشيد بتقديم إدارة بايدن المساعدات للفلسطينيين

رام الله / سما /

رحبت منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط بإعلان وزير الخارجية أنطوني بلينكين عزم ادارة الرئيس جو بايدن استئناف المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين.

وقالت إنها "تحث إدارة بايدن لاستئناف هذه المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في أقرب وقت ممكن بعد قطع كامل للمساعدات عن الفلسطينيين، وإن استئناف الدعم المالي، بما في ذلك 75 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية والإنمائية، هو خطوة أولى مرحب بها في معالجة التدهور الكبير في العلاقات الأمريكية الفلسطينية على مدى السنوات الأربعة الماضية".

وقال كبير مديري المناصرة والعلاقات الحكومية في "كنائس من أجل السلام" كايل كريستوفالو "نحن ممتنون لإدارة بايدن لاعترافها بالخدمات الهامة التي تقدمها الأونروا والبرامج الإنسانية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

واوضحت المنظمة أن "هذه الأموال توفر الدعم الضروري لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك فهي ليست سوى خطوة أولى. ويجب على إدارة بايدن متابعة هذه الإجراءات من خلال الاستمرار في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين، وإعادة فتح القنصلية العامة في القدس الشرقية، والعمل مع الكونغرس لإيجاد طريقة لإعادة فتح مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

كما دعت "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" إدارة بايدن للتأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح باتخاذ إجراءات أحادية الجانب مثل عمليات الهدم والبناء الاستيطاني دون عواقب ملموسة.