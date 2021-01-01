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روحاني يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

السبت 10 أبريل 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي



طهران/سما/

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي.


وكشف روحاني خلال "الیوم الوطني للتكنولوجيا النووية في إيران" عن "البدء بالاختبار الميكانيكي على أجهزة طرد مركزي من الجيل التاسع IR9".

وأكد روحاني أن "إيران بدأت بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس IR6"، وأنها بدأت "بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR5".

كما بين الرئيس الإيراني "البدء بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR6s".

هذا وأعلنت إيران افتتاح مركز جديد لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة في جبال نطنز، إذ أن افتتاح المركز الجديد يأتي بعد التفجير الذي تعرض له المركز السابق في تموز الماضي، حيث وجهت طهران الاتهام لإسرائيل بتفجيره.

#حسن روحاني #ايران #البرنامج النووي الإيراني

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