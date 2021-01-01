أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم السبت

رام الله/سما/

تصدر إصابة عدد من المواطنين بجروح خلال مواجهات اندلعت في عدة مناطق بالضفة عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم السبت.

كما واصلت الصحف تغطيتها لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سجل يوم أمس وفاة 33 مواطناً، وإصابة 2418.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الاحتلال يجرح 9 مواطنين خلال قمع اعتصام ضد الاستيطان في القدس ويصيب فتى بعينه في الخليل ويتسبب له بفقدانها

الرئيس يستجيب لمناشدة علاج الأسير المحرر الشحاتيت ويعزي ملكة بريطانيا ورئيس وزرائها بوفاة الأمير فيليب

مركز كارتر يطالب باحترام حقوق الفلسطينيين في الأراض المحتلة

33 وفاة و2418 إصابة بـ"كورونا" والإعلان اليوم عن الإجراءات الجديدة خلال شهر رمضان

81 وفاة و3794 إصابة بـ"كورونا" في الأردن

إدارة سجن "ريمون" تحول ثلاث غرف في قسم (7) إلى الزنازين

أجواء باردة وزخات متفرقة من الأمطار

ريم شهاب.. صانعة شوكولاتة فواحة بعطر فلسطيني

بيت لحم عاصمة الميلاد في العالم

"القدس":

إصابات خلال قمع الاحتلال اعتصام الشيخ جراح ومسيرة كفر قدوم وعمليات دهم واعتقالات بالضفة

33 وفاة و2418 إصابة جديدة بكورونا و54 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي

الرئيس يستجيب لمناشدة علاج الأسير المحرر الشحاتيت

طفل يفقد عينه برصاص الاحتلال

الحكومة: السماح بفتح المحال التجارية يوم السبت من كل اسبوع

انطلاق فعاليات "موسم النبي موسى"

تظاهرة في يافا ضد سياسات شركة "عميدار" الحكومية

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يقارب المئة

50 ألفا صلوا في المسجد الأقصى والاحتلال منع أهالي الضفة من الوصول إليه

إسرائيل تحاول دفع إدارة بايدن لمنع الانتخابات الفلسطينية

"الأيام":

"كورونا": 33 وفاة ورصد 2418 إصابة جديدة وحصيلة الوفيات في فلسطين ترتفع إلى 3076

إصابة طفل برصاص مطاطي في عينه بالخليل

إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال وقفة قرب بيوت الشيخ جراح المهددة

بلينكن لأشكنازي: واشنطن لا تعارض الانتخابات الفلسطينية

"الصحة العالمية": لا توصية للتطعيم التبادلي بجرعتين من لقاحين مختلفين بشأن "كورونا"

عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة

أهالي سلوان يوقعون وثيقة لحماية الأرض والبيوت

نتنياهو يمدد ولاية رئيس "الشاباك" لعدة أشهر

سابقة في إسرائيل: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "بدولة عدو" قبل تنفيذها

حيفا: 3 قتلى وإصابات بعمليات إطلاق نار وتظاهرات احتجاجية في جلجولية ومجد الكروم