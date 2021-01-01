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محكمة الانتخابات توضح حقيقة الطعن المقدم في غزة

السبت 10 أبريل 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الانتخابات توضح حقيقة الطعن المقدم في غزة



غزة/سما/

أوضحت رئيس محكمة الانتخابات الفلسطينية القاضية ايمان ناصر الدين، اليوم السبت 10 ابريل 2021 حقيقة الطعن المقدم لمحكمة قضايا الانتخابات في غزة مؤكدة أن الطعن لا علاقة له بالقوائم أو بأسماء المرشحين للانتخابات.

وأشارت القاضية ايمان في تصريحات لـ"صوت فلسطين"، أن الطعن المقدم يتعلق بالسماح للنزلاء في السجون بالإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع.

وقالت: "إن المحكمة لم تتلق أي طعن حتى الآن لأن ذلك مرهون بالمدد الزمنية التدريجية فحتى الآن لم تبدأ المرحلة الثانية لتقديم الطعون لمحكمة الانتخابات"، مبينة أن جميع الطعون التي يتم الحديث عنها في هذه الايام هي مقدمة للجنة الانتخابات.

وأشارت إلى ان لجنة الانتخابات تقدم ردها خلال 3 ايام من تسلمها الطعن الذي تقدم به صاحب المصلحة، وفي حال لم يقتنع صاحب المصلحة من رد لجنة الانتخابات، معه 3 ايام بعد تبليغه بقرار لجنة الانتخابات للتوجه الى محكمة الانتخابات التي تصدر قرارها النهائي بعد 7 ايام من تاريخ تلقيها الاعتراض على قرار اللجنة.

#محكمة الانتخابات #الانتخابات الفلسطينية #غزة

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