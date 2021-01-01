الاحتلال يزعم العثور على أسلحة وذخيرة في الخليل

الخليل/سما/

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عثورها على أسحلة ودخائر ومتفجرات في محافظة الخليل.

وادعت القناة العبرية السابعة، أن قوة من جيش الاحتلال قامت الخميس بتمشيط منطقة في وادي السمن في منطقة الخليل وعثرت داخل كومة من الحجارة على وسائل قتالية اشتملت على : سلاح كلاشنكوف، قطع سلاح، مخازن ذخيرة، كميات كبيرة من الذخائر بأنواع مختلفة، كما جرى العثور على عدة قنابل يدوية.

وبين موقع القناة أنه عثر أيضاً على كميات كبيرة من المتفجرات وجرى تفجيرها في المنطقة عبر خبراء المتفجرات؛ وفق القناة.



كما أشارت القناة العبرية، إلى أن الجيش اعتقلت 6 فلسطينيين، بزعم صلتهم بهذه الأسلحة.