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غانتس: قرار محكمة الجنايات الدولية "أعمى وغير عادل"

السبت 10 أبريل 2021 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: قرار محكمة الجنايات الدولية "أعمى وغير عادل"



القدس المحتلة/سما/

 قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح التحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة إنه "أعمى وغير عادل".

وبحسب هيئة البث الرسمية الاسرائيلية (كان)، اشار غانتس، في كلمة القاها خلال مراسم أقيمت الجمعة في القدس المحتلة إلى ان إسرائيل اتخذت هذا الأسبوع قرار بشأن الرد على قرار المحكمة والذي وصفه ليس بغير قانوني فقط وانما بغير عادل أيضا.

ولفت غانتس إلى أنه "سيتم الكشف عن الحقيقة"وتابع إنها ليست مجرد مسألة عدم كفاءة" فنية - قانونية "للمحكمة، ولكنها مسألة عدالة وأخلاق، ومدونة صارمة للأخلاقيات العسكرية، والحقيقة والأكاذيب، ودولة ديمقراطية ذات مؤسسات قانونية قوية، وواضحة القيم والقواعد والقوانين - ضد القرار الأعمى والظالم"


وفي كلمته قال غانتس "أنا متأكد من أن العديد من الدول ستتفهم أنه لا يوجد مجال لمثل هذا التحقيق، مما قد يضر العديد من الدول الأخرى في المستقبل" ، مضيفا أن مثل هذا التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ويجعل من الصعب "تحسين الوضع في المنطقة".

#غانتس #محكمة لاهاي #المحكمة الجنائية الدولية

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