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التعليم تتحدث عن اجراءات عودة المدارس في ظل أزمة كورونا

السبت 10 أبريل 2021 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تتحدث عن اجراءات عودة المدارس في ظل أزمة كورونا



رام الله/سما/

 أفاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور صباح اليوم السبت، عن إجراءات عودة المرحلة الأساسية للتعليم الوجاهي في مدارس الضفة الغربية، بدءًا من يوم غدٍ الأحد، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضح الخضور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه سيتم غدًا الأحد، عودة لرياض الأطفال والصفوف الأساسية من الأول وحتى السادس، واستكمال ما تبقى من الثانوية العامة.

وأشار إلى أن هذه العودة تقترن بالتشدد في تطبيق البروتوكول الصحي المعمول به، حيث صدرت تعليمات للمدارس بهذا الخصوص، مناشدًا أولياء أمور الطلبة بالتعاون مع الوزارة بالعمل على هذا البروتوكول.

وتابع الخضور: "أصدرنا بعض التعليمات الخاصة، لآلية التعامل مع هذه العودة من الناحية التعليمية".

وحول حقيقة وجودة توصية بإمداد تعليق الدوام المدرسي لأسبوعين آخرين، أفاد الخضور، بأن حتى هذه اللحظة هي مجرد إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: "خلال الأسبوع الماضي كان هناك أكثر من تأكيد، ولكن سننتظر عمَا سيصدر عصر هذا اليوم من مجلس الوزراء".


وأضاف: "باعتقادي أننا سنعود غدًا إلى المدارس كما هو مخطط له، لاستكمال ما تبقى من عمر الفصل الدراسي الحالي".

وأكد الخضور، أن عودة المدارس الحالية متزامنة مع بدء شهر رمضان الفضيل، مضيفًا: "الدوام سيكون للمدارس كما للمؤسسات الرسمية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومدة الحصة الواحدة 30 دقيقة.

وبخصوص تطعيم الكوادر التدريسية بلقاح كورونا، قال الخضور، إن عملية التطعيم لم تستكمل لعدة أسباب إجرائية، أو ترتبط ببعض المراكز كنفاذ مخزون التطعيم فيها، موضحًا أنه تم تطعيم نحو 13 ألف معلم ومعلمة من الكوادر التدريسية والإدارية، بلقاح كورونا.

#وزارة التربية والتعليم #فيروس كورونا #وباء كورونا

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