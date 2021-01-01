نشر أسماء مكاتب الصرافة لصرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى بغزة

غزة/سما/

نشرت مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى، مساء يوم الجمعة، أسماء مكاتب الصرافة التي تم الموافقة عليها لصرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة لشهر مارس 2021، والمقرر صرفها الأحد المقبل.

وأفادت في بيانها، بأن مكاتب الصرافة هي على النحو التالي:

محافظة شمال غزة: في مكتب الصرافة بسيسو ، يسقط سوق الصرف الأجنبي بالقرب من سوق الذهب. وتنقسم محافظة غزة على حسب الخطابات:





من الحرف أ إلى السين في مؤسسة أحمد مدحت بارود بالقرب من من السرايا.

من الحرف شين إلى ياء في مؤسسة الصرافة الفلسطينية محمد مشتهى الكائن في الجندي المجهول.

المحافظة الوسطى: مؤسسة محمد أبو سلمية للصرافة.

محافظة خان يونس: في مؤسسة أسامة صادق البشيتي بالقرب من الجامع الهائل البلدة القديمة.

محافظة رفح: عند مؤسسة عبدالقادر الرقب ..

بني سهيلة شارع الشهداء.

ووفقاً على ترتيبات مكاتب الصرافة ، تفادياً لحالة الاكتظاظ والازدحام ، ووفقاً للإجراءات الأمنية الوقائية ، جرى تقسيم الصرف إلى فئات على النحو الاتي::

الأحد: يتم تبديلها بمبالغ (من 1 إلى 999).

الإثنين: الصرف يكون للمبالغ (1000 الى 1399)

الثلاثاء: التغيير سوف يكون 1400 شيكل فحسب.

الأربعاء: الصرف يكون للمبالغ (1401 ـ 2000).

الخميس: الصرف يكون بمبالغ 2000 فأكثر. مع أهمية التأكيد على الهدوء والنظام، والتحذير من أن الذين لا يمرون في يومهم المعين يمكنهم قضاء الأيام في متابعة الآلية من غير أي مشكلة..