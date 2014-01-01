إدارة سجن"رامون" تتعمد إهمال الحالة المرضية للأسير ايهاب حجوج

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجن "رامون" تواصل سياستها المتعمدة في إهمال الحالة الصحية للأسرى المرضى ومن بينهم الأسير إيهاب حجوج (33 عامًا) من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، مساء يوم الجمعة، إلى أن الحجوج يعاني من انتفاخ أسفل القفص الصدري من الجهة اليسرى منذ 3 سنوات، وأن الأوجاع في تلك المنطقة تزداد يوما بعد آخر، كما يعاني من أوجاع في الرقبة والعمود الفقري، وصعوبة في الحركة بسبب ضربه والاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال عند اعتقاله في 14/3/ 2014، بينما تتعمد "إدارة السجون" تجاهل وضعه الصحي وعدم تقديم أي علاجات حقيقيه تخفف من معاناته.

وبينت أن الأسير الحجوج محكوم بالسّجن عشر سنوات وهو متزوج وأب لطفلين.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 700 مريض، بينهم 280 أسيرا يعانون أمراضًا مزمنة، و12 أسيرا يعانون من السرطان.