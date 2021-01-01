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الطقس: أجواء باردة وأمطار مرتقبة

السبت 10 أبريل 2021 06:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة وأمطار مرتقبة



رام الله/سما/

تتأثر البلاد خلال اليوم السبت وغدا الاحد بتيارات هوائية باردة إلى شديدة البرودة قادمة من شمال شرق القاره الاوروبيه والدول الإسكندنافية

ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل كبير فجر ونهار اليوم السبت مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

 توالي الحرارة الانخفاض من جديد وبقيم إضافية تتراوح بين 5 الى 7 درجات مئويه مقارنة باليوم ليصبح الجو بارداً بشكل كبير خصوصاً لمثل هذا الوقت من العام.

وتتدنى الحرارة في المناطق الجبلية العالية الى ما دون العشرة درجات مئويه .

وتتهيأ الفرصة نهار اليوم السبت لتساقط زخات من المطر خاصة في المناطق الشمالية من البلاد وبعض المناطق الوسطى من البلاد في بعض الفترات.

ومن المتوقع ان يطرأ يوم غد الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً إلى باردة وفرصة لزخات من المطر.

ويتوقع طقس فلسطين ان يطرأ يوم الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويسود جو معتدل نهاراً وبارد ليلاً.

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