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الاحتلال يواصل عزل الأسير أشرف أبو سرور بظروف صحية صعبة

الجمعة 09 أبريل 2021 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل عزل الأسير أشرف أبو سرور بظروف صحية صعبة



رام الله /سما/

 تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في "اهوليكدار" ببئر السبع، عزل الأسير أشرف أبو سرور (40 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم منذ أشهر طويلة، وتتعمد إهمال وضعه الصحي، وعدم تقديم ما يلزمه من علاجات أو طعام مناسب.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن الأسير أبو سرور يعاني من فقدان جميع أسنانه في الفك العلوي، وغالبية الأسنان بالفك السفلي، إضافة لمعاناته من التهابات حادة باللثة، الأمر الذي يؤدي لصعوبة في تناوله الطعام دون مضغه بالشكل المناسب، ما يتسبب له بعسر في الهضم وإمساك دائم.

وأضافت أن الأسير يعاني أيضا من أوجاع بالمعدة والحوض والظهر ومشاكل في الرؤية، لافتة إلى قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير أبو سرور في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001، ونقلته مباشرة إلى التحقيق في الجلمة، حيث تعرض خلالها لتعذيبٍ قاسٍ استمر شهرين، وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد.

وتعرض الأسير أبو سرور طول فترة اعتقاله الطويلة إلى للعديد من إجراءات التنكيل والتضييق، وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 اعتدى عليه ضباط إدارة سجن بئر السبع، وجرى ضربه على رأسه بالعصي والأيدي والأرجل، ما أدى إلى إصابته في عينيه وعدم قدرته على الرؤية، إضافة إلى إحداث أوجاع في الصدر والكتف بسبب الضرب، وجرى نقله إلى العزل دون أن يقدم له أي علاج.

#السجون الاسرائيلية #عزل اسير #مخيم عايدة

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