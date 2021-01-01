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صحة غزة: أكتر من ٩٠% من الحالات الحرجة والخطيرة تأتي للمستشفيات في وقت متأخر

الجمعة 09 أبريل 2021 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: أكتر من ٩٠% من الحالات الحرجة والخطيرة تأتي للمستشفيات في وقت متأخر



غزة /سما/

قال مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة في غزة د. رامي العبادلة، إنهم يحتاجون من 14-21 يومًا لتقييم الإجراءات التي فرضتها الجهات المختصة مؤخرًا لمحاربة تفشي فيروس كورونا في القطاع.

وأفاد العبادلة في حديث لإذاعة "الأقصى"، بأن عدد الوفيات مرتبط بعدد الحالات الخطرة والحرجة، مشيرًا إلى أنه من يحصل على اللقاح ويلتزم بإجراءات الوقاية يكون محصنًا بنسبة كبيرة تتجاوز 98%.

وأوضح، أنه أكتر من ٩٠% من الحالات الحرجة والخطيرة تأتي للمستشفيات في وقت متأخر من الإصابة، داعيًا كل من يشعر بأعراض كورونا، وخاصة الكبار، وأصحاب الأمراض المزمنة، أن يتوجهوا للمشفى مبكراً حتى يتم متابعتهم وتقييم حالتهم منذ بداية الإصابة.

وأبدى تمنيه، بأن ينخفض المنحنى الوبائي بشكل سريع، حتى يستطيعوا الحد من الوفيات، داعيًا جميع المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة حتى يتم عبور هذه المرحلة بسلام.

#دائرة مكافحة العدوى #غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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