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قطاع المعلمين يُطالب"أونروا" باحترام المناهج الفلسطينية

الجمعة 09 أبريل 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع المعلمين يُطالب"أونروا" باحترام المناهج الفلسطينية



غزة /سما/

طالب قطاع المعلمين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إدارة الوكالة باحترام المناهج الفلسطينية، وخاصة المواد الوطنية والإسلامية، واعتبارها مواد أساسية.

وشدد قطاع المعلمين في بيانٍ صحفي، على ضرورة إعادة جميع معلمي الشواغر الموقوف عقودهم أثناء التعليم عن بعد، "وخاصة بأنّ أغلبهم ترك أماكن عمل أخرى وتوجه "للأونروا" كمصدر رزق وحيد في انتظار التثبيت، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.

وقال : "في الوقت الذي كنا ننتظر قيام إدارة الوكالة بتثبت معلمي اليومي الشواغر، الذين خاضوا امتحانات ومقابلات تحتاج لمجهودات كبيرة وقدرات عالية، تفاجأ الجميع بإيقاف عقود معلمي بعض التخصصات بحجة أنّها مواد غير أساسية".

وأضاف: "وعلى رأس هذه المواد التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية التي تعبر عن قيم وثقافة المجتمع الفلسطيني، وكذلك مادتي الحاسوب والتكنولوجيا التي تعد مادة القرن الـ21، ومادتي التربية الفنية والرياضية".

وتابع قطاع المعلمين: "إنّ المتأمل لقرارات إدارة الوكالة يجد أغلبها يتعلق بقيم وهوية الشعب الفلسطيني، فتارة بحجة مصلحة الطلاب تلغى إجازات دينية ووطنية، وتارة لمصلحة التعليم عن بعد تعتبر التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية مواد غير أساسية، وهذا الأمر يثير إشكاليات كبيرة".

وكشف أنّ اتحاد الموظفين سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية على بوابة الوكالة الغربية يوم الأحد المقبل، رفضًا لهذا القرار، محملةً إدارة غزة الإقليمية بالوكالة تداعيات هذا القرار وانعكاساته على اللاجئين والمجتمع المحلي.

#قطاع المعلمين #الاونروا #مدارس الأونروا #المناهج الفلسطينية

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