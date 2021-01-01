الصحة العالمية: واحد من كل 4 أشخاص تلقى اللقاح في الدول الغنية

سما /وكالات/

كشفت منظمة الصحة العالمية عن "خلل صادم" في التوزيع العالمي للقاحات، إذ تم إعطاء أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، أكثر من 87% منها ذهبت إلى البلدان مرتفعة الدخل أو البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، بينما تلقت البلدان منخفضة الدخل 0.2% فقط.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، قوله في المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف اليوم الجمعة، إنه في المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل، تلقى واحد من بين كل أربعة أشخاص لقاحا، بينما في البلدان منخفضة الدخل، فشخص واحد فقط من بين أكثر من 500 شخص تلقى اللقاح.

وأضاف تيدروس، ان هذا الوقت للشراكة، وليس المحسوبية، ندرة الإمدادات هي الدافع وراء قومية اللقاح ودبلوماسية اللقاح.

وفيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر آثاره الجانبية "النادرة جدا".

وقال تيدروس، ان جميع اللقاحات والأدوية تحمل مخاطر الآثار الجانبية وفي هذه الحالة، تكون مخاطر المرض الشديد والوفاة من كوفيد-19 أعلى بعدة مرات من المخاطر القليلة جدا المتعلقة باللقاح. وقالت الدكتورة مارغريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن العالم يواجه "نقصا خطيرا" في اللقاحات، مما جعل العديد من الدول تنتظر بدء حملات التطعيم.

وحذرت من أن الارتفاع في الإصابات والوفيات في جميع المناطق حول العالم يرجع جزئيا إلى "الفيروس المتغيّر" وبعضها "لخروج الأشخاص من حالة الإغلاق".