  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شفاء أصغر مصاب بكوفيد-19 في سوريا

الجمعة 09 أبريل 2021 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شفاء أصغر مصاب بكوفيد-19 في سوريا



دمشق/سما/

تماثل رضيع سوري عمره 25 يوما للشفاء من كورونا بعد علاج بقي خلاله في العزل عشرة أيام في المستشفى بمحافظة القنيطرة.

وذكر مستشفى ممدوح أباظة في صفحته عبر الفيسبوك أن الرضيع وصل إلى قسم الإسعاف بشكاية ترفع حروري وسعال جاف وزلة تنفسية، إضافة إلى انخفاض نسبة الإشباع بالأوكسجين.

وحسب صفحة المستشفى فقد "تم تحويل الطفل إلى قسم العزل في قسم الأطفال وإجراء الاستقصاءات اللازمة من صور وتحاليل مخبرية والمسحة الخاصة بفيروس كورونا pcr وجاءت نتيجتها إيجابية".

في القنيطرة شفاء أصغر مصاب بكوفيد-١٩ في سورية وصل طفل يبلغ من العمر 25 يوماً إلى قسم الإسعاف في...

Posted by ‎مستشفى الشهيد ممدوح أباظة‎ on Friday, April 9, 2021


وأوضحت أنه بقي في عزل قسم الأطفال 10 أيام، وأن قيم الاستقصاءات عادت إلى الأرقام الطبيعية بعد تلك المدة من المتابعة، والعلاج حسب البروتوكول المتبع.

وأكدت أن الرضيع خرج بعد إجراء اختبار PCR أظهر نتيجة سلبية، وأنه "بحالة عامة مستقرة وحيوية جيدة".

#مريض كورونا #رضيع #القنيطرة #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

وفاة ضابط إسعاف في غزة بفيروس كورونا

لهذه الأسباب تخشى واشنطن وتل أبيب الانتخابات الفلسطينية..

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

الملكة نور تتفاعل مع حملة على "تويتر": أين الأمير حمزة؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

رسائل بينيت لنتنياهو: أوافق على حكومة ضيقة بدعم "الموحدة".. حاول إقناع سموتريتش

الأخبار الرئيسية

شاهد: هكذا أصبحت سديروت عاصمة صواريخ القسام في إسرائيل!

تعرف على السيناريوهات المطروحة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس حال منعها الاحتلال

نتنياهو

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

قيادي فتحاوي يوجه انتقاداً حاداً لحركة حماس: ليست نجم الحفل ولا سوبر ستار الفضائيات!

الحكومة: السماح بفتح المحال التجارية أيام السبت اعتباراً من يوم غد..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية