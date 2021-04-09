شفاء أصغر مصاب بكوفيد-19 في سوريا

دمشق/سما/

تماثل رضيع سوري عمره 25 يوما للشفاء من كورونا بعد علاج بقي خلاله في العزل عشرة أيام في المستشفى بمحافظة القنيطرة.

وذكر مستشفى ممدوح أباظة في صفحته عبر الفيسبوك أن الرضيع وصل إلى قسم الإسعاف بشكاية ترفع حروري وسعال جاف وزلة تنفسية، إضافة إلى انخفاض نسبة الإشباع بالأوكسجين.

وحسب صفحة المستشفى فقد "تم تحويل الطفل إلى قسم العزل في قسم الأطفال وإجراء الاستقصاءات اللازمة من صور وتحاليل مخبرية والمسحة الخاصة بفيروس كورونا pcr وجاءت نتيجتها إيجابية".

في القنيطرة شفاء أصغر مصاب بكوفيد-١٩ في سورية وصل طفل يبلغ من العمر 25 يوماً إلى قسم الإسعاف في... Posted by ‎مستشفى الشهيد ممدوح أباظة‎ on Friday, April 9, 2021



وأوضحت أنه بقي في عزل قسم الأطفال 10 أيام، وأن قيم الاستقصاءات عادت إلى الأرقام الطبيعية بعد تلك المدة من المتابعة، والعلاج حسب البروتوكول المتبع.

وأكدت أن الرضيع خرج بعد إجراء اختبار PCR أظهر نتيجة سلبية، وأنه "بحالة عامة مستقرة وحيوية جيدة".