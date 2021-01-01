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إسرائيل: التوجه لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين

الجمعة 09 أبريل 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: التوجه لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين



القدس المحتلة /سما/

قال ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية الجديد في الأراضي الفلسطينية، إن التوجه هو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلسطينيين.

وإضاف غسان عليان خلال كلمة، نقلتها المواقع العبرية، إن الاستقرار "الأمني" من شأنه أن يجلب استقرار اقتصادي على إقامة مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتطرق إلى وباء كورونا الذي أثر على الحياة العامة خلال العام الأخير، داعيا إلى التفكير في اليوم الذي يلي كورونا.

وتسلم عليان الأسبوع الماضي مهامه كمنسق للحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلفا لكميل أبو ركن.

#الحكومة الاسرائيلية #غسان عليان #اسرائيل #الفلسطينيين

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