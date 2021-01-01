اصابة طفل برصاص مطاطي في عينه بالخليل

الخليل /سما/

اصيب الطفل عز الدين نضال البطش 13 عاما برصاصة مطاطية في عينه اليمنى، خلال تواجده داخل محل لبيع الخضار وسط مدينة الخليل، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى الخليل الحكومي حيث نقل الطفل اليه للعلاج، أن الرصاصة المطاطية اصابت عينه بشكل مباشر وتعرضت لضرر كبير.

وطلب من عائلته تحويله إلى أي مستشفى لعلاج عينه، قبل أن يفقدها.

وكانت مواجهات خفيفة، قد اندلعت في منطقة باب الزاوية حيث قام عدد من الشبان برشق جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل شارع الشهداء فرد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي.

وقد أظهر فيديو لكاميرا مراقبة اصابة الطفل.