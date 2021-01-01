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"حماس" بذكرى دير ياسين: شعبنا الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر

الجمعة 09 أبريل 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" بذكرى دير ياسين: شعبنا الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر



غزة/سما/

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس ، بمناسبة الذكرى 73 لمجزرة دير ياسين، أن الشعب الفلسطيني "لن ينسى ولن يغفر للمحتل الصهيوني جرائمه التي لم تتوقف ضده منذ قدوم العصابات الصهيونية إلى أرض فلسطين". 

وقال في تصريح صحفي: إن هذه المجزرة "ارتكبتها العصابات الصهيونية الارهابية؛ التي تحولت فيما بعد إلى ما تُسمى زوراً (دولة إسرائيل) التي قامت على المجازر والمذابح، لتبقى هذه الدولة المزعومة ترتكب جرائمها الإرهابية وتتصرف بمنطق العصابات". 

وأضاف: "بالرغم تطاول الزمن على هذه المجازر وتواصل العدوان على شعبنا الفلسطيني، إلا "أننا نزداد  تمسكاً بأرضنا ومقدساتنا، وحقنا في مقاومة المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة". 


وشدد قاسم على أن "هذا التاريخ والحاضر الدموي للكيان الصهيوني، يؤكد في كل مناسبة أنه كيان عدواني ولا يمكن أن يكون له وجود  طبيعي في المنطقة، وأن مسار التطبيع الذي يسير به البعض لن ينجح في دمج هذا الكيان في المنطقة، وسيظل الاحتلال العدو المركزي لكل مكونات الأمة".

#حماس #حازم قاسم #الاحتلال #اسرائيل

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