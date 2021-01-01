  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حقيقة زواج أصالة من برلماني مصري

الجمعة 09 أبريل 2021 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة زواج أصالة من برلماني مصري



وكالات

خرجت الفنانة السورية، أصالة نصري، عن صمتها، اليوم الجمعة، بعد تردد أنباء مؤخرا بشأن زواجها من برلماني مصري.

وقالت أصالة لمتابعيها في البيان المنشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وأرفقته بصورة لابنتها شام الذهبي: "لأني لا أخبي عنكم معلومة وأعتقد أي خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة ابنتي شام على شاب خلوق ومهذب وأهم شي بيخاف من الله، وهذا الفرح شاغلني، بالإضافة لمسؤولياتي تجاه أولادي وشغلي وعأئلتي وأصدقائي المقربين".

وتابعت: "ولما يكون فيه شي جديد سأخبركم عنه، ادعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمين يارب العالمين".


وقالت صحيفة "اليوم السابع"، إنها "أجرت اتصالات بالنجمة أصالة والمقربين منها، إلا أنها رفضت التعليق واكتفت بالتزام الصمت تجاه هذه الأنباء مفضلة أن تكون حياتها الشخصية بعيدا عن الإعلام، في حين أكد أصدقاء مقربون من المطربة الكبيرة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه حاليا، وأن غدا الجمعة ستحسم أصالة الموقف وتعلن القصة كاملة.

وكانت "بوابة أخبار اليوم"، نقلت عن مصادرها الخاصة، قولها إن "النجمة أصالة قد تزوجت بالفعل من أحد نواب مجلس الشعب عن إحدى دوائر محافظة الإسكندرية وذلك منذ أسبوعين تقريبا"، مشيرة إلى أن "أصالة تكبر زوجها الجديد بحوالي ثلاث سنوات، لتصبح بذلك هي الزوجة الثانية له حيث لا تزال زوجته الأولى أم أولاده على ذمته".

وأعلن الإعلامي اللبناني، ربيع هنيدي، وهو صديق مقرب لأصالة نصري، اليوم الجمعة عبر خاصية "الستوريز" على حسابه بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه "قرر تأجيل المنشور الذي يهنأها فيه بقرار ارتباطها حتى تحسم هي الأمر وتعلنه بنفسها".

#اصالة #حقيقة زواج اصالة #شام الذهبي

الأكثر قراءة اليوم

التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

اوقاف غزة تكشف عن خطتها في شهر رمضان

وفاة ضابط إسعاف في غزة بفيروس كورونا

لهذه الأسباب تخشى واشنطن وتل أبيب الانتخابات الفلسطينية..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الملكة نور تتفاعل مع حملة على "تويتر": أين الأمير حمزة؟

رسائل بينيت لنتنياهو: أوافق على حكومة ضيقة بدعم "الموحدة".. حاول إقناع سموتريتش

الأخبار الرئيسية

تعرف على السيناريوهات المطروحة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس حال منعها الاحتلال

نتنياهو

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

قيادي فتحاوي يوجه انتقاداً حاداً لحركة حماس: ليست نجم الحفل ولا سوبر ستار الفضائيات!

الحكومة: السماح بفتح المحال التجارية أيام السبت اعتباراً من يوم غد..

نتنياهو

محامي إسرائيل بـ"الجنائية الدولية":‏ تل أبيب ورطت نفسها مع محكمة لاهاي.. وهذا ما يجب فعله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية