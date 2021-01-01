وزيرة الصحة: سنقدم كل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت

رام الله /سما/

أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن وزارتها ستقدم كل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، الذي أمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت د. الكيلة، أن التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له الأسرى يمثل جريمة متكاملة الأركان تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون مساءلة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن حالة الأسير الشحاتيت نموذجًا حيًا على ما يفعله العزل الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.

هذا وأفاد نادي الأسير أن الأسير المحرر الشحاتيت كان قد تعرض خلال فترة اعتقاله لتعذيب شديد وعزل انفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى عدد كبير من أهله وإخوانه.