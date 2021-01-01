  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: سنقدم كل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت

الجمعة 09 أبريل 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: سنقدم كل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت



رام الله /سما/

أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن وزارتها ستقدم كل ما يلزم لعلاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، الذي أمضى 17 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت د. الكيلة، أن التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له الأسرى يمثل جريمة متكاملة الأركان تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون مساءلة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن حالة الأسير الشحاتيت نموذجًا حيًا على ما يفعله العزل الانفرادي والتعذيب النفسي والجسدي الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.

هذا وأفاد نادي الأسير أن الأسير المحرر الشحاتيت كان قد تعرض خلال فترة اعتقاله لتعذيب شديد وعزل انفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى عدد كبير من أهله وإخوانه.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #منصور الشحاتيت

الأكثر قراءة اليوم

التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

اوقاف غزة تكشف عن خطتها في شهر رمضان

وفاة ضابط إسعاف في غزة بفيروس كورونا

لهذه الأسباب تخشى واشنطن وتل أبيب الانتخابات الفلسطينية..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الملكة نور تتفاعل مع حملة على "تويتر": أين الأمير حمزة؟

رسائل بينيت لنتنياهو: أوافق على حكومة ضيقة بدعم "الموحدة".. حاول إقناع سموتريتش

الأخبار الرئيسية

تعرف على السيناريوهات المطروحة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس حال منعها الاحتلال

نتنياهو

سابقة.. تل أبيب: تسريب معلومات عن عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" قبل تنفيذها!

قيادي فتحاوي يوجه انتقاداً حاداً لحركة حماس: ليست نجم الحفل ولا سوبر ستار الفضائيات!

الحكومة: السماح بفتح المحال التجارية أيام السبت اعتباراً من يوم غد..

نتنياهو

محامي إسرائيل بـ"الجنائية الدولية":‏ تل أبيب ورطت نفسها مع محكمة لاهاي.. وهذا ما يجب فعله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية