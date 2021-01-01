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إصابة 9 مواطنين خلال قمع الاحتلال اعتصاما اسبوعيا ضد الاستيطان في القدس

الجمعة 09 أبريل 2021 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 9 مواطنين خلال قمع الاحتلال اعتصاما اسبوعيا ضد الاستيطان في القدس



القدس المحتلة /سما/

أصيب 9 مواطنين بينهم مصور صحفي، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتصام الأسبوعي ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 9 مواطنين، منهم 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من بينهم مصور صحيفة القدس محمود عليان، و5 آخرين نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليهم بالضرب والتنكيل.

وطالب المشاركون بوقف قرارات محاكم الاحتلال القاضية بإخلاء وتهجير عائلات حي الشيخ جراح من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، ودعم صمود سكان الحي.
وينفذ أهالي الشيخ جراح اعتصاما أسبوعيا في أراضي ضد سياسة الاستيطان والاستيلاء على المنازل، وتهجير المواطنين.

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