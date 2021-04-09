فيديو: الشرطة الإسرائيلية تعتدي بالضرب على نائب بالكنيست

القدس المحتلة/سما/

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بالضرب على عضو الكنيست (البرلمان) عوفر كاسيف، أثناء مشاركته في مظاهرة بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

ونشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مقطع فيديو يوثق عملية الاعتداء على "كاسيف" النائب بالكنيست عن "القائمة المشتركة".

وقالت إن عملية الاعتداء وقعت لدى مشاركة النائب بالكنيست في مظاهرة أسبوعية، ضد عزم السلطات الإسرئيلية "تهجير" أهالي حي الشيخ جراح بالقدس.

وتمزق قميص النائب الإسرائيلي خلال عملية الاعتداء كما كُسرت نظارته، بحسب المصدر ذاته.

ח"כ עופר כסיף מהרשימה המשותפת הותקף על ידי שוטרים במהלך הפגנה בשכונת שיח' ג'ראח במזרח ירושלים@SuleimanMas1 pic.twitter.com/QZMzcUnGbl — כאן חדשות (@kann_news) April 9, 2021



وقال كاسيف تعليقا على الواقعة: "الشرطة هائجة هنا، تمنع الناس من التظاهر، أبلوغهم أنني عضو كنيست، لكنهم لم يكترثوا".

وخلال التظاهرة، اطلقت الشرطة قنابل الصوت تجاه المتظاهرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع مشاجرة بين كاسيف وعناصر الشرطة، وقبل شهرين شهدت مدينة الناصرة مواجهة عنيفة بين الجانبين.

وعوفر كاسيف هو دكتور في الفلسفة السياسية، محاضر وناشط يساري راديكالي إسرائيلي، وعضو في الكنيست عن الجبهة العربية للتغيير ضمن "القائمة المشتركة".