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هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية تدرس حالات تجلط الدم بعد أخد لقاح "جونسون أند جونسون"

الجمعة 09 أبريل 2021 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية تدرس حالات تجلط الدم بعد أخد لقاح "جونسون أند جونسون"



لاهاي /سما/ أ ف ب

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية الجمعة، أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد أخذ لقاح "جونسون أند جونسون" بعد تسجيل أربع حالات بينها وفاة.

وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة "بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح".

وأضافت، أن ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة وأربعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد.

وأجاز الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح، لكنه لم يبدأ بالتطعيم به.

وقالت الوكالة: "تم الإبلاغ بعد التطعيم بلقاح جونسون (اسم الفرع الأوروبي للعملاق الأميركي)، عن أربع حالات خطيرة من الجلطات غير العادية المرتبطة بمستويات منخفضة من الصفائح الدموية".

وأجازت الهيئة الأوروبية لقاح "جونسون اند حونسون"، ومن المقرر أن يبدأ إعطاؤه في دول الاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل الحالي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي قامت فيه الهيئة التي تتخذ من امستردام مقراً بدراسة حالات جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا وأقرّت بأنها يجب اعتبارها آثارًا جانبية للقاح، وإن كانت نادرة.

ويستخدم كلا اللقاحين فيروسات غدية كناقل.

#هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية #تجلط الدم

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