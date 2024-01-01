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الرئيس عباس يستجيب لمناشدة لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت

الجمعة 09 أبريل 2021 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستجيب لمناشدة لعلاج الأسير المحرر الشحاتيت



رام الله/سما/

 استجاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمناشدة بعلاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، موعزا لوزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له بشكل فوري.

ويعاني الأسير المحرر الشحاتيت من أمراض نفسية وعصبية، حيث تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى جزء كبير من أهله وإخوانه، في مشهد أبكى جميع من كان في استقباله.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن الشحاتيت من بلدة دورا بمحافظة الخليل أمس الخميس، بعد قضائه (17 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#الرئيس عباس #الشحاتيت

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