الصحة بغزة تصدر توجيهات مهمة للمواطنين في ظل جائحة كورونا

غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة ، يوم الجمعة، توجيهات مهمة للمواطنين مع ظل تطورات الحالة الوبائية في القطاع ، جاء فيها:

اخي المواطن ... اختي المواطنة



1. اذا كنت مصاب امكث في بيتك 10 أيام على الأقل



2. اذا كنت مخالط امكث في بيتك 10 أيام على الأقل.

3. اذا ظهرت عليك الأعراض توجه إلى مراكز رعاية الوكالة أو الحكومة المعلن عنها طيلة أيام الأسبوع سوى الجمعة

4. اذا كانت نتائج الفحص السريع موجب فهذا يؤكد الإصابة ولا تحتاج إلى تأكيدها بالاعادة باستخدام اي نوع من الفحوصات

5. الفحص الموجب يؤكد إصابتك دون شك اما النتيجة السلبية فهي لا تنفي الإصابة.

6. أقسام الطواريء في المستشفيات مخصصة للحالات المصابة بأعراض شديدة