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أول زعيم عربي يعزي الملكة إليزابيث الثانية بوفاة زوجها الأمير فيليب

الجمعة 09 أبريل 2021 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول زعيم عربي يعزي الملكة إليزابيث الثانية بوفاة زوجها الأمير فيليب



لندن/سما/

تنهال برقيات التعزية والمواساة إلى ملكة المملكة المتحدة، إليزابيث الثانية بوفاة زوجها الأمير فيليب، من جميع أنحاء العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، بعث السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ببرقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة زوجها الأمير فيليب.

جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة عبر "تويتر" اليوم الجمعة.


وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية.

ونعت الصفحة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية في تغريدة لها على "تويتر"، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.


وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش البريطاني.
وبحسب "بي بي سي"، يعتبر هذا الزواج من أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.

وكان الأمير فيليب الذي يبلغ 99 عاما قد أدخل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في 16 شباط/فبراير وعولج من التهاب لكنه عاد إليه لتمضية فترة نقاهة بعدما أجريت له عملية جراحية لمعالجة مشكلة موجودة في القلب.

واعتزل الأمير فيليب الحياة العامة في آب/أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952.

#بريطانيا #وفاة الامير فيليب #سلطنةعمان

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