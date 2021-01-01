صور: عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

نابلس:سما/

أصيب عشرات المواطنين، ظهر اليوم الجمعة (9-4)، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي قمعت المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان، في بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان، واستهدفتهم بالرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب، ما أدى لإصابة عدد منهم، جرى علاجهم ميدانيًّا.



وتواصلت دعوات اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بلدة بيت دجن للحشد والمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان.

وتشهد المنطقة الشرقية في قرية بيت دجن، مواجهات مستمرة في أيام الجمعة منذ عدة أشهر، وهي مهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان.

وأقام المستوطنون البؤرة الاستيطانية، في المنطقة الواقعة شمال شرق قرية بيت دجن والمطلة على الأغوار، والتي شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة "الحمرا" بالأغوار الوسطى وصولاً إلى بيت دجن.

وفقدت بيت دجن في الماضي آلاف الدونمات الزراعية في منطقة الأغوار وفي الجبال القريبة على مستوطنة "الحمرة" التي سرقت أراضي البلدة منذ عام 1969.







































وتبلغ مساحة أراضي بيت دجن الإجمالية قرابة 44100 دونم وأن ما تمت مصادرته يعدل نصف مساحة البلدة على الأقل، وتتواصل المخططات الاستيطانية ما قد يأتي على المئات الأخرى من مساحة الأراضي.