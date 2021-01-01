بنيامين نتنياهو "إسرائيل ستفتقد كثيرا الأمير فيليب"

القدس المحتلة /سما/

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الجمعة، "أعمق تعازيه" للملكة إليزابيث بعد وفاة زوجها الأمير فيليب قائلا:" إسرائيل ستفتقد كثيرا الأمير فيليب".

وكتب نتنياهو على صفحته على تويتر "أعبر عن أعمق التعازي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث والأمير تشارلز والعائلة المالكة والشعب البريطاني في وفاة دوق إدنبرة، سنفتقد الأمير فيليب كثيرًا في إسرائيل وحول العالم."

وكان قصر باكنغهام، قد أعلن، اليوم الجمعة، ان الامير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية ودوق ادنبرة توفي عن جيل 99 عاما، في قلعة وندستور في المملكة المتحدة وذلك بعد زواج استمر 70 عاما.