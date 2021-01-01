وزير الدفاع الامريكي يزور اسرائيل الاحد القادم.. لهذا الهدف

واشنطن /سما/

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية اليوم الجمعة ان وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن سيصل الى اسرائيل الاحد القادم لاجراء اجتماع مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس.

حديث يدور عن اول زيارة لمسؤول امريكي كبير في ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى اسرائيل، وبحسب البيان فان الزيارة تهدف الى استمرار المشاورات لترتيب الاولويات المشتركة، وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واسرائيل.

وتأتي الزيارة على خلفية التصعيد في الصراع البحري مع ايران والمفاوضات الغير مباشرة التي تجريها واشنطن حول الاتفاق النووي الايراني. ومن المتوقع ان يناقش الاجتماع ايضا التفاهمات الامنية بين اسرائيل والولايات المتحدة بخصوص الحفاظ على التفوق النوعي العسكري للجيش الاسرائيلي في المنطقة، وذلك بعد التوصل الى تفاهمات قبل انتهاء فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا للبيان الصادر عن البنتاغون فان اوستن سينطلق في جولة تبدأ السبت يزور خلالها اسرائيل وألمانيا ومقر حلف الاطلسي في بلجيكا وبريطانيا،وفي المانيا سيحري اوستن اجتماعا مع وزيري الدفاع والخارجية الالمانيين، ومن المقرر أن يزور أوستن أثناء وجوده في ألمانيا مقر القيادة الأمريكية في أوروبا ومقر القيادة الأمريكية في إفريقيا.

ومن المقرر أن يجتمع خلال زيارته الى بلجيكا مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ لمناقشة قضايا مرتبطة بروسيا والصين وتصاعد وتيرة الارهاب والتحديات المرتبطة بكورونا والمناخ، وفي نهاية جولته سيجتمع في بريطانيا مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس.