نابلس: فتح الأسواق يوم غدٍ السبت حتى السابعة مساءً

نابلس /سما/

قال محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان في بيانٍ له اليوم الجمعة: “أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس، مع اقتراب حلول الشهر الفضيل نتوجه إلى العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة على كل أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.



“من منطلق حرصنا على استمرار السعي لإحداث التوازن في الإجراءات الوقائية بين الواقع الصحي والحاجة إلى استمرار الحياة وتنشيط القطاع الاقتصادي، فقد تقرر فتح الأسواق يوم غدٍ السبت 10-04-2021 حتى السابعة مساءً في محافظة نابلس، مع التقيّد التام بالإجراءات والتدابير الوقائية بما يضمن ويحقق التباعد والسلامة العامة”.



وشدد رمضان على منع إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بكافة أنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل في كل الأوقات وكل الأيام.