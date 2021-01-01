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صور: عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

الجمعة 09 أبريل 2021 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية



قلقيلية/سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم أطفال، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باطلاق قنابل الغاز والأعيرة الاسفنجية، ما أدى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق بينهم أطفال.

وأشار إلى أن المسيرة انطلقت احياء للذكرى الثالثة والسبعين لمجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الأرجون وشتيرن بحق أبناء شعبنا عام 1948،  وذلك بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين طالبوا بتصعيد المقاومة الشعبية وصولا إلى الحرية والاستقلال.



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#كفر قدوم #مجزرة دير ياسين #الاحتلال

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