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لبنان :نرفض استخدام مجالنا الجوي لاستهداف سوريا

الجمعة 09 أبريل 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان :نرفض استخدام مجالنا الجوي لاستهداف سوريا



بيروت/سما/


دانت وزارة الخارجية اللبنانية، الاعتداء الجوي الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق، ليل الأربعاء- الخميس، معربة عن رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهداف سوريا.

وأعربت عن كامل تضامنها مع سوريا "في وجه هجمات العدو الإسرائيلي المتكررة"، داعية المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

وكان الجيش السوري، أعلن ليل الأربعاء إلى الخميس، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق وأسفر عن إصابة 4 جنود سوريين.

ونتيجة لذلك، سقطت بقايا صاروخ تابع للقوات الجوية السورية في بلدة حولا جنوب لبنان.

#لبنان #سوريا #المجال الجوي #اسرائيل

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