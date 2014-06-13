  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس: قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق مع إسرائيل يُصعّب العلاقات مع الفلسطينيين

الجمعة 09 أبريل 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق مع إسرائيل يُصعّب العلاقات مع الفلسطينيين



القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس إن قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح التحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة يصعّب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من تطوير علاقاتهما وتحسين الوضع في المنطقة.

ووبحسب هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، أضاف غانتس في كلمة القاها خلال مراسم أقيمت بعد ظهر اليوم في مفرق شاعار هاغاي قرب القدس ان إسرائيل اتخذت هذا الأسبوع قرار بشأن الرد على قرار المحكمة والذي وصفه ليس بغير قانوني فقط وانما بغير عادل ايضًا.

إسرائيل لا تعترف بصلاحية المحكمة

الجدير ذكره أن إسرائيل قد أبلغت يوم أمس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بأنها لا تعترف بصلاحية المحكمة فتح تحقيق جنائي ضدها - على خلفية  جرائم حرب ارتكبت خلال عملية الجرف الصامد (عدوان 2014) في قطاع غزة.

وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قد قررت مطلع شهر آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي ضد اسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية. وستحقق المحكمة في مزاعم ارتكاب جرائم ابتداءً من من 13.6.2014 - منذ التوجه الى المحكمة للمطالبة بفتح تحقيق.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #الجرائم الإسرائيلية #قطاع غزة #عدوان 2014 #مسيرات العودة #الفلسطينيين #المحكمة الجنائية الدولية #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

اوقاف غزة تكشف عن خطتها في شهر رمضان

الخارجية الامريكية تكشف موقف الكونغرس من استئناف المساعدات للفلسطينيين والاونروا

وفاة ضابط إسعاف في غزة بفيروس كورونا

قائمة انتخابية​​​​​​​ تتساءل: لماذا يتم تقديم طلب الاعتراض من حركة فتح في اللحظات الأخيرة؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الملكة نور تتفاعل مع حملة على "تويتر": أين الأمير حمزة؟

الأخبار الرئيسية

الحكومة: السماح بفتح المحال التجارية أيام السبت اعتباراً من يوم غد..

نتنياهو

محامي إسرائيل بـ"الجنائية الدولية":‏ تل أبيب ورطت نفسها مع محكمة لاهاي.. وهذا ما يجب فعله

==

مريم عقل...شاهدة على مجزرة دير ياسين تروي قصتها

لهذه الأسباب تخشى واشنطن وتل أبيب الانتخابات الفلسطينية..

قيادي بفتح : مهاجمة الحركة لأنها قدمت طعون في بعض المرشحين غير مبرر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية