غانتس: قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق مع إسرائيل يُصعّب العلاقات مع الفلسطينيين

القدس المحتلة /سما/

قال وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس إن قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي فتح التحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة يصعّب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من تطوير علاقاتهما وتحسين الوضع في المنطقة.

ووبحسب هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، أضاف غانتس في كلمة القاها خلال مراسم أقيمت بعد ظهر اليوم في مفرق شاعار هاغاي قرب القدس ان إسرائيل اتخذت هذا الأسبوع قرار بشأن الرد على قرار المحكمة والذي وصفه ليس بغير قانوني فقط وانما بغير عادل ايضًا.

إسرائيل لا تعترف بصلاحية المحكمة

الجدير ذكره أن إسرائيل قد أبلغت يوم أمس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بأنها لا تعترف بصلاحية المحكمة فتح تحقيق جنائي ضدها - على خلفية جرائم حرب ارتكبت خلال عملية الجرف الصامد (عدوان 2014) في قطاع غزة.

وكانت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قد قررت مطلع شهر آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي ضد اسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية. وستحقق المحكمة في مزاعم ارتكاب جرائم ابتداءً من من 13.6.2014 - منذ التوجه الى المحكمة للمطالبة بفتح تحقيق.