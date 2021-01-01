أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون "الجمعة" في الأراضي المهددة بالاستيلاء

الخليل /سما/

أدى عشرات المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، صلاة الجمعة، في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة العين البيضا.

ودعا نشطاء فلسطينيون الأهالي إلى الصلاة في أراضيهم للتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية، ومنع الاستيلاء عليها، لصالح توسيع مستوطنات في تلك المنطقة.

وقال فؤاد العمور من لجنة الحماية والصمود للوكالة الرسمية: "إن عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة في منطقة العين البيضا، وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، وانطلقوا بمشاركة عدد من المتضامنين الأجانب في مسيرة تضامنية رفضًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، وتصديا لعملية التجريف المستمرة من قبل المستوطنين لأراضي المواطنين في تلك المنطقة".

وزرع المشاركون أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء، مؤكدين استمرارهم بالتصدي لسياسة الاحتلال واعتداءاته المستمرة على أراضي وممتلكات المواطنين.