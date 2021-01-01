  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون "الجمعة" في الأراضي المهددة بالاستيلاء

الجمعة 09 أبريل 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي العين البيضا جنوب الخليل يؤدون "الجمعة" في الأراضي المهددة بالاستيلاء



الخليل /سما/

 أدى عشرات المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، صلاة الجمعة، في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في منطقة العين البيضا.

ودعا نشطاء فلسطينيون الأهالي إلى الصلاة في أراضيهم للتصدي لسياسة الاحتلال الاستيطانية، ومنع الاستيلاء عليها، لصالح توسيع مستوطنات في تلك المنطقة.

وقال فؤاد العمور من لجنة الحماية والصمود للوكالة الرسمية: "إن عشرات المواطنين أدوا صلاة الجمعة في منطقة العين البيضا، وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، وانطلقوا بمشاركة عدد من المتضامنين الأجانب في مسيرة تضامنية رفضًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين، وتصديا لعملية التجريف المستمرة من قبل المستوطنين لأراضي المواطنين في تلك المنطقة".

وزرع المشاركون أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء، مؤكدين استمرارهم بالتصدي لسياسة الاحتلال واعتداءاته المستمرة على أراضي وممتلكات المواطنين.

#صلاة الجمعة #الاستيلاء على اراضي #منطقة العين البيضا

الأكثر قراءة اليوم

التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

اوقاف غزة تكشف عن خطتها في شهر رمضان

الخارجية الامريكية تكشف موقف الكونغرس من استئناف المساعدات للفلسطينيين والاونروا

قائمة انتخابية​​​​​​​ تتساءل: لماذا يتم تقديم طلب الاعتراض من حركة فتح في اللحظات الأخيرة؟

وفاة ضابط إسعاف في غزة بفيروس كورونا

الملكة نور تتفاعل مع حملة على "تويتر": أين الأمير حمزة؟

رسائل بينيت لنتنياهو: أوافق على حكومة ضيقة بدعم "الموحدة".. حاول إقناع سموتريتش

الأخبار الرئيسية

لهذه الأسباب تخشى واشنطن وتل أبيب الانتخابات الفلسطينية..

قيادي بفتح : مهاجمة الحركة لأنها قدمت طعون في بعض المرشحين غير مبرر

وزيرة الصحة : 33 حالة وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2026 حالة تعاف

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

تفاصيل أول اجتماع فلسطيني أمريكي غداة استئناف الأخيرة دعمها للفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية