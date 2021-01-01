نقابات العمال بغزة: 60 ألف عامل سيتضررون من تعطيل حركة المركبات

غزة /سما/

قدر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن قرابة 60 ألف عامل سيتضررون نتيجة تعطل حركة المركبات في قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وقال العمصي في تصريح صحفي، إن وقف "حركة المركبات لثلاثة أيام سينتج عنه تضرر آلاف العمال الذين يعملون بالمناطق الصناعية، والورش المعدنية، والبناء، وكذلك تضرر قرابة 17 ألف سائق، ونحو 4 آلاف عامل يعملون في رياض الأطفال و5 آلاف عامل في قطاع السياحة".

وبين أن تلك الأسر تعتمد على المدخول اليومي لتلبية متطلباتها الأساسية وأن انقطاع المدخول سيؤثر على حياتها بشكل كارثي ومأساوي إن "لم تكن هناك تدخلات اغاثية طارئة".

وطالب الوزارات الحكومية المختصة والجمعيات الاغاثية بوضع برامج اغاثية لهذه الشرائح، حتى تستطيع مواجهة هذه الإغلاقات وحتى لا تتفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لتلك الأسر.

وأثنى نقيب العمال في السياق ذاته، على الجهود الحكومية الرامية إلى محاصرة فيروس كورونا و منع تفشيه، مشددا على أهمية السلامة المجتمعية لكن "مع مراعاة الأوضاع المأساوية التي ستتفاقم نتيجة القرار".

في الوقت ذاته، أعلن العمصي مساندة نقابات العمال للعاملين بنظام العقود اليومية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وعددهم 250 موظفا، مطالبا إدارة الوكالة باحتساب الأيام التي تتعطل فيها الحياة أيام عمل لهؤلاء الموظفين.