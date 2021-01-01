اللجنة الوبائية تبحث إجراءات الوقاية برمضان وملف التطعيمات والعودة للمدارس

رام الله/سما/

أفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن اللجنة الوبائية بحثت الوضع الوبائي في الضفة الغربية وقطاع غزة وإجراءات الوقاية في شهر رمضان وملف التطعيمات والعودة للمدارس ورفعت توصياتها إلى رئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن اللجنة بحثت مساء أمس الخميس مأمونية لقاح استرازنيكا، حيث أكدت لجنة الوبائيات أن فلسطين تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة بخصوص اللقاحات إضافة إلى الوكالات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة كهيئة الدواء الأوروبية ومؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأضافت أنه لغاية الآن فإن ما صدر منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء الأوروبية والمؤسسات ذات العلاقة هو أن الفائدة المرجوة من لقاح استرازنيكا تفوق المخاطر أو الآثار الجانبية له.