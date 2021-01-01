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فتوح: بيع العقارات والاراضي وتسريبها للاحتلال الاسرائيلي خيانة وطنية

الجمعة 09 أبريل 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: بيع العقارات والاراضي وتسريبها للاحتلال الاسرائيلي خيانة وطنية



رام الله /سما/

أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، أن بيع العقارات والاراضي وتسريبها للاحتلال الاسرائيلي يعتبر خيانة وطنية يجب محاسبة مرتكبيها. 

جاء هذا التأكيد في تصريح له اليوم في أعقاب الكشف عن عملية بيع لعدد من العقارات الفلسطينية في منطقة سلوان قضاء القدس المحتلة.

وأضاف فتوح ": أن من يقوم ببيع العقارات للعدو، مقابل حفنة من الاموال يعتبر خائنا للدين والوطن والشعب، ويجب أن يعاقب كل من أقدم عليها مهما كانت صفته او مكانته السياسية والاجتماعية،
 وأشاد فتوح بموقف رفض العائلات في سلوان من بيع العقارات للاحتلال، وإدانتها وتبرأتها من أبنائها المتورطين 

وأكد فتوح ":على أن القيادة وحركة فتح تبذلان كافة الجهود الوطنية لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، والتحقيق في عمليات التسريب والبيع ومحاكمة الفاعلين، وتجريمهم قانونيا ووطنيا، وإستعادة كافة الاملاك المسربة للاحتلال بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة.

#روحي فتوح #حركة فتح #تسريب العقارات

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