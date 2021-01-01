التعليم بغزة تدعو "أونروا" للتراجع عن قرار وقف عمل معلمي العقود

غزة/سما/

دعت وزارة التربية والتعليم العالي، الجمعة، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التراجع عن قرارها بوقف عمل معلمي عقود بعض التخصصات المهمّة في مدارسها بقطاع غزة.

وأعربت الوزارة، في تصريح ، عن استغرابها من إقدام "أونروا" على وقف عمل معلمي عقود تخصصات مهمة مثل التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية من الانتقال إلى "التعليم عن بعد" بعد إغلاق المدارس لمكافحة تفشّي جائحة "كورونا".

وأكّدت أنّ هذا القرار "لن يُمكّنَ طلاب بعض المدارس التي يعمل بها معلمو العقود من مواصلة دراستهم عن بعد في هذه المباحث الدراسية المهمة والتي هي جزء أساسي من المناهج الدراسية الفلسطينية".

ودعت "التربية والتعليم" إدارة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها، وإعطاء هذه المباحث الدراسية الأهمية اللازمة في التعليم عن بعد مثل باقي المباحث الدراسية.