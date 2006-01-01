لهذه الأسباب تخشى واشنطن وتل أبيب الانتخابات الفلسطينية..

ترجمة الهدهد

ناقش وزير الخارجية الأمريكي بلينكين ووزير الخارجية أشكنازي القضية عبر الهاتف الأسبوع الماضي. تزعم كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة أنهما لن تعملا على إفشال الانتخابات الفلسطينية ، لكن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعترفون بأن الحكومة في “إسرائيل” والإدارة في واشنطن يأملان في أن يؤجل الفلسطينيون الانتخابات بأنفسهم

وبحسب ما اورده موقع واللا الاسرائيلي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ووزير الخارجية غابي أشكنازي ناقشا يوم الجمعة الماضي محادثات حول مخاوف الطرفين بشأن الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي من المتوقع إجراؤها في 22 مايو. تشعر ادارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بقلق بالغ إزاء فوز حماس المحتمل في الانتخابات ، لكن كلا الجانبين يمتنعان عن قول ذلك علنًا حتى لا يتم اتهامهما بمحاولة إفشال الانتخابات.

خلال الاتصال الهاتفي مع بلينكن ، شدد أشكنازي على أن “إسرائيل” لن تضع عقبات في طريق إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية ، لكنه أثار مخاوف من أن الانقسام الداخلي داخل فتح سيضعف حزب رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن ويمهد الطريق لانتصار حماس.

من جانبه قال بلينكن في حديثه ان الولايات المتحدة لا تعارض اجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية. قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنه على الرغم من أن الطرفين لن يتخذوا خطوات فعالة للقيام بذلك ، إلا أنهم سيكونون سعداء إذا أجل الفلسطينيون الانتخابات بمبادرتهم الخاصة.

كانت المحادثة بين اشكنازي بلينكن هي المرة الأولى التي تعقد فيها “إسرائيل” والولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى بشأن الانتخابات الفلسطينية. لكن هذا الجزء من المحادثة كان قصيرًا نسبيًا وتأمل “إسرائيل” أن يكون هناك المزيد من المناقشات حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة. تخشى “إسرائيل” أن تجعل إدارة بايدن مسألة الانتخابات الفلسطينية ذات أولوية منخفضة وبالتالي لن تأخذها بجدية كافية.

“يجب أن يقرر الفلسطينيون”

ليس لدى إدارة بايدن بعد سياسة منظمة بشأن الانتخابات الفلسطينية ، ويبدو أن الخط العام بشأن هذه القضية قد تم تحديده منذ الرئيس ترامب ولم يتغير منذ ذلك الحين. الخارجية الأمريكية ردت على والا! حول الموضوع في الشهرين الماضيين وحسب صيغة الرد. قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية في واشنطن: “إجراء انتخابات ديمقراطية هو موضوع يحتاج الفلسطينيون إلى اتخاذ قرار بشأنه”. وتعتقد الولايات المتحدة أن على كل من يشارك في الانتخابات نبذ العنف والاعتراف “بإسرائيل” واحترام الاتفاقات السابقة.

القضية الرئيسية المطروحة حاليًا على الطاولة فيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية هي ما إذا كان بإمكان سكان القدس الشرقية الفلسطينيين المشاركة. قال مسؤولون إسرائيليون إن “إسرائيل” سمحت بالفعل لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في انتخابات عام 2006 ، لذلك لا يوجد عائق أمام السماح بذلك حتى الآن.

بدأ مستشارو ابو مازن في الايام الاخيرة حملة تتعلق بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات. تزعم مصادر إسرائيلية أن هذا قد يكون إشارة إلى أن الفلسطينيين يمهدون الطريق لتأجيل الانتخابات ، مدعية أنه لا يمكن إجراؤها دون تصويت سكان القدس الشرقية أيضًا – على الرغم من أن “إسرائيل” لم تعترض على إجراء الانتخابات في شرق القدس.