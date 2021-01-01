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وزيرة الصحة : 33 حالة وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2026 حالة تعاف

الجمعة 09 أبريل 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 33 حالة وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2026 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 33 وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2026 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين (4)، نابلس (7)، قلقيلية (3)، رام الله والبيرة (2)، الخليل (3)، بيت لحم (1)، قطاع غزة (11)، مدينة القدس (2).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (25)، جنين (170)، طولكرم (77)، نابلس (174)، طوباس (30)، قلقيلية (33)، رام الله والبيرة (81)، الخليل (65)، بيت لحم (36)، أريحا والأغوار (8)، ضواحي القدس (6)، قطاع غزة (1673)، مدينة القدس (40).

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت (36)، جنين (256)، طولكرم (99)، نابلس (314)، طوباس (48)، قلقيلية (52)، رام الله والبيرة (101)، الخليل (278)، بيت لحم (73)، أريحا والأغوار (9)، ضواحي القدس (30)، قطاع غزة (592)، مدينة القدس (138).

وبين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 583 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140,032، بينهم 12,471 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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