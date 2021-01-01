الملكة نور تتفاعل مع حملة على "تويتر": أين الأمير حمزة؟

وكالات

تفاعلت الملكة الأردنية السابقة نور الحسين، مع حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسأل: "#أين_الأمير_حمزة".

ويأتي تفاعل الملكة نور على الرغم من إعلان السلطات الأردنية، وكذلك الملك عبد الله، أن الأمير حمزة في قصره وتحت رعايته.

وتساءل النشطاء منذ إعلان الديوان الملكي رسالة موقعة باسم الأمير حمزة، عن مكان وجوده، ولماذا لم يغرد على حسابه منذ نشر رسالته التي ورد فيها أنه مخلص للملك وسند له ولولي العهد الحسين بن عبد الله.

وسبق أن تفاعل النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم "#أين_الأمير_حمزة"، بعد تساؤلات أطلقتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



وكانت الصحيفة نشرت الثلاثاء الماضي، تقريرا تساءلت فيه: لماذا لا يظهر الأمير حمزة؟



ونقلت على لسان "شخص على علم بمكان الأمير حمزة"، قوله؛ إن "الأمير في قصره، الثلاثاء، مع تقييد اتصالاته".



اقرأ أيضا: ملك الأردن يتحدث عن الأزمة: الفتنة وئدت.. وحمزة برعايتي