الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 11 حالة وفاة و1673 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3400 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، تعافي 592 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 78980 إصابة بينها 17915 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 60404 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 661 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 325 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 259.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 29808 شخص.