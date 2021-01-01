  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الجمعة 09 أبريل 2021 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها 11 حالة وفاة و1673 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3400 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، تعافي 592 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 78980 إصابة بينها 17915 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 60404 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 661 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 325 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 259.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 29808 شخص.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

اوقاف غزة تكشف عن خطتها في شهر رمضان

الخارجية الامريكية تكشف موقف الكونغرس من استئناف المساعدات للفلسطينيين والاونروا

قائمة انتخابية​​​​​​​ تتساءل: لماذا يتم تقديم طلب الاعتراض من حركة فتح في اللحظات الأخيرة؟

رسائل بينيت لنتنياهو: أوافق على حكومة ضيقة بدعم "الموحدة".. حاول إقناع سموتريتش

الأخبار الرئيسية

تفاصيل أول اجتماع فلسطيني أمريكي غداة استئناف الأخيرة دعمها للفلسطينيين

ضابط إسرائيلي يكشف طبيعة التغييرات الأردنية بـ"أوقاف القدس"

التنمية

التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية