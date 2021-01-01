سلطة الأراضي تصدر توضيحا بشأن خلافها مع الاونروا حول أرض "الويرهاوس" في رفح

غزة/سما/

كشفت سلطة الأراضي في غزة، عن استجابتها سابقًا لطلب إدارة الوكالة بتخصيص ما مساحته 72 دونما غرب محافظة رفح جنوب القطاع، ليقام عليها مخازن الوكالة الجديدة, وذلك بدلا من المخازن القديمة المقامة على 58 دونما.

وأضافت في بيان توضيحي صدر عنها اليوم الجمعة بخصوص أرض الوير هاوس في رفح ( مخزن الوكالة القديم)، إن ذلك يأتي من أجل مساعدة الوكالة في القيام بمهامها باستيعاب أكبر كمية من المساعدات في هذه المخازن.

وفي البيان: "جرى لقاءات عديدة مع مسئولي الوكالة وكذلك طاقمها الفني, وتم التوصل إلى تسليم جزء من الأراضي المقام عليها المخازن القديمة بمجرد الانتهاء من بناء المخازن الجديدة، للاستفادة منها في بناء العديد من المرافق الخدماتية لأهالي رفح، إلى جانب فتح الشارع الواصل ما بين مسجد بدر حتى شارع 25 والذي يخفف وبشكل كبير من أزمة إزدحام المواصلات في المحافظة".

وأضافت سلطة الأراضي: "توصلنا إلى تفاهمات واضحة مع طاقم الوكالة الفني تقضي بتسليم 24 دونما من المخازن القديمة وفتح الشارع الشرياني فوراً كمرحلة أولى على أن يتم تسليم باقي الأرض حتى نهاية عام 2021 , وقد قدمت سلطة الاراضي مرونة عالية من اجل التوصل لاتفاق رسمي, لكن للأسف أن وكالة الغوث لم تقدم المرونة المطلوبة ولم تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل اليها".

وتابعت: "منذ فترة وعدنا أبناء شعبنا في رفح بفتح الشارع الشرياني وتخصيص أرض المخازن القديمة لإقامة العديد من المشاريع والمرافق الخدماتية، كان من الواجب أن نضعكم في صورة بعضاً مما حدث، مطالبين أن تقوم وكالة الغوث بإنهاء القضية والايفاء بالتفاهمات بأسرع وقت".

وأشارت سلطة الأراضي في غزة، إلى أن هذا التوضيح يأتي ضمن مسئولياتها في الحفاظ على الأراضي الحكومية والاستفادة منها بما ينفع الصالح العام ويخدم أبناء الشعب، بمحافظة رفح.