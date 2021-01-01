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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بمنازل المواطنين في الضفة

الجمعة 09 أبريل 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات بمنازل المواطنين في الضفة



رام الله / سما /

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدد من المواطنين واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وفي تفاصيل الانتهاكات.. اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو جبران قادوس من قرية بورين في نابلس، بعد مداهمة منزله.

وأبلغت قوات الاحتلال عن اقتحام لها في مدينة جنين وقراها المجاورة، وداهمت المنازل.

واقتحمت، قوات الاحتلال منزل النائب الاسير خالد طافش في بيت لحم، وعاثت به فساداً قبل الخروج منه.

وداهمت قوات الاحتلال، عدة منازل في قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية.

وفي القدس، اعتدت قوات الاحتلال بوحشية على مقدسي كان برفقة أطفاله أمام باب الساهرة في القدس المحتلة، ولم يستمعوا لاستغاث صغاره وبكائهم!

وأطلق شبان الألعاب النارية صوب المنزل الذي سُرب للمستوطنين في بلدة سلوان بالقدس.

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