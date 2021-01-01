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أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

الجمعة 09 أبريل 2021 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة كما يلي:

أسعار الخضروات :
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 2 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل
سلق: 1ربطة = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 3 شيكل
كوسا: 1ك = 3 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل
بصل مصري: 1ك = 2 شيكل
بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل
قرع أصفر 1ك = 2 شيكل
باذنجان : 1ك = 3 شيكل
لفت: اك = 1 شيكل
ورق عنب = 7 شيكل للوقية
قلقاس = 6 شيكل
فول أخضر 1ك = 2 شيكل
ثومة (وقية): 2 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 3 _ 4 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 3 إلى 4 شيكل
ملفوف أحمر: 4 شيكل
ليمون: 5 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
فراولة 1ك = 3 شيكل
موز: 1 ك = 3.5 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 7 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
قشطة 1ك = 16 شيكل
شمام 1ك = 4 شيكل
كستناء 1ك = 12 شيكل
عنب أسود 1ك = 12 شيكل
رمان 1ك = 4 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10 شيكل الكرتونة
دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد
لحمة كبيرة: 33 شيكل
لحمة بتلو: 36 شيكل

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