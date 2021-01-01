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فوز ثمين لمانشستر يونايتد على غرناطة وروما يقلب الطاولة على أياكس ..فيديو

الجمعة 09 أبريل 2021 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز ثمين لمانشستر يونايتد على غرناطة وروما يقلب الطاولة على أياكس ..فيديو



سما

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة الإسباني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل هدفي "الشياطين الحمر" ماركوس راشفورد والبرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقتين 31 و90 على الترتيب.


وبهذا الفوز خارج الديار، وضع اليونايتد قدما في المربع الذهبي بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي سيستضيفها على ملعبه "أولد ترافورد" الأسبوع المقبل.

وفي مباراة ثانية، قلب روما الإيطالي تأخره بهدف أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "يوهان كرويف".

وتقدم لأصحاب الأرض دافي كلاسين في الدقيقة الـ39، قبل أن يقلب "ذئاب" روما الطاولة رأسا على عقب بتسجيلهم لهدفين متتاليين عن طريق لورينزو بيليغريني والبرازيلي روجر إيبانيز في الدقيقتين 57 و87 على التوالي.


وفي المباراتين الأخريين من ذهاب الدور ربع النهائي من المسابقة، فرض سلافيا براغ التشيكي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه أرسنال الإنجليزي، فيما تغلب فياريال الإسباني على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون مقابل.

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