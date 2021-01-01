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إسرائيل تحتفي بـ"بطل مصري" أنقذ اليهود من نيران النازية

الخميس 08 أبريل 2021 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحتفي بـ"بطل مصري" أنقذ اليهود من نيران النازية



القدس المحتلة / سما /

نشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء اليوم الخميس، صورة شخص وصفته بأنه "بطل مصري" أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية وأكدت من خلالها "احتفاء إسرائيل بالبطل المصري الدكتور محمد حلمي، الذي أنقذ عائلة يهودية من براثن النازية بإخفائها طيلة فترة المحرقة".

وأفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، بأن إسرائيل كرمت محمد حلمي لإنقاذه يهودا، وليصبح بذلك أول عربي يتم تكريمه بلقب "الشرفاء بين الأمم"، وهو اللقب الذي يحظى به الأشخاص من غير اليهود ممن قاموا بإنقاذ يهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وتحيي إسرائيل اليوم الخميس ذكرى ضحايا الهولوكوست ومن لقوا حتفهم العام الماضي بجائحة كورونا، حيث دوّت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد لمدة دقيقتين، حيث توقف المشاة وحركة السير.

#الخارجية الاسرائيلية #ذكرى الهولوكوست #ذكرى المحرقة النازية #اسرائيل #مصر

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