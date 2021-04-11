  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الخميس 08 أبريل 2021 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة



غزة / سما /

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 11/04/2021م.

وأوضح السفير العمادي أن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار، إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المختصة، بشكلٍ يضمن تحقيق معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

#السفير العمادي #صرف المنحة القطرية #المنحة القطرية #قطر #قطاع غزة #فلسطين #غزة #الاسر الفقيرة #مساعدة 100$ #مساعدة 100 دولار #منحة قطر 2021 #منحة قطر في غزة

الأكثر قراءة اليوم

“عداء قديم” بين الملك عبد الله والأمير حمزة فاقمه السخط العام.. والقصة لم تنته بعد

صورة كبيرة "مهينة" لصدام حسين في مجلس عزاء القاضي الذي حاكمه.. صور

شاهد: رئيس وزراء اثيوبيا ينشر فيديو غريبا و السيسي يذكرها بـ3 حروب ضمنها حرب العراق

الداخلية بغزة تكشف عن موعد التقييم الجديد للحالة الوبائية

انخفاض في سعر صرف الدولار

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

معروف يوضح : هل سيتم تخفيف ام تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا ؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

لجنة الانتخابات تعلن: انتهاء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين.. وتكشف عدد الطعون المقدمة

الخارجية الامريكية تكشف موقف الكونغرس من استئناف المساعدات للفلسطينيين والاونروا

الرئاسة: الإدارة الأمريكية تتحرك ببطء.. والقضية الفلسطينية ليست من أولوياتها!

صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية واللقاح: كافة الخيارات مطروحة وسنذهب للإغلاق في هذه الحالة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية